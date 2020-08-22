مصر | 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى إدراج حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى إدراج حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر، للحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل.

وقال صبري في دعواه، في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تتطاولت من تدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا الدولة المصرية، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، و‫بعدم علاجهم‬.

Advertisements

‫واضافت الدعوى: "لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء ‬وذلك على خليفة تفشى فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عدد الوفيات، حيث قالت نصًا: "إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أى شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج اى تصاريح"، مضيفا لا نبالغ عندما نقول إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيمًا،وسيستمر إلى يوم الدين،ويري الشاعر المصري فتحي عبد الله أن حياة الفهد لا تمثل الشعب الكويتي ولكنها تمثل النخبة الفاسدة في المجتمعات العربية".

وأضاف عبد الله أنها نخب فاسدة تابعة للأنظمة العربية المستبدة لا يهمها تقارب العرب ولا المسلمين،بل يعملون على التنافر لأنهم عنصريون.

وقال عبد الله إن الشعب الكويتي يحب مصر وباقي الشعوب العربية،لكن هذه النخبة العربية لا تمثل أي شعب واختتم عبد الله بقوله: “الأنظمة العربية لا ترجو لشعوبها لا النجاة من الفايروس ولا الحروب ولا الفقر”.