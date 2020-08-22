مصر | تعيين المستشارة فيفيان وسام مديرة للنيابة الإدارية في دمياط

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين المستشارة فيفيان وسام مديرة للنيابة الإدارية في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا صباح اليوم، بتعيين السيدة المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط - القسم الأول بمحافظة دمياط.

ومن الجدير بالذكر أن المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة سنة ١٩٩٧ بتقدير جيد جدًا، وعينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٨، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات محافظة دمياط المختلفة، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ثم مكتب فني الإسماعيلية، ثم مكتب فني دمياط، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٩.

واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط القسم الأول.

وبهذا القرار تكون المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، هي أول سيدة تشغل منصب مدير نيابة بمحافظة دمياط، وتاسع سيدة يصدر المستشار عصام المنشاوي، منذ توليه رئاسة الهيئة- قرارًا بتعيينهن مديرًا للنيابة الإدارية في مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية وتبني معيار الكفاءة لشغل المناصب القيادية بالنيابة الإدارية.

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صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.

وفي سياق متصل، أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا الأثنين، بتعيين المستشارة عبير ممدوح طنطاوي مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الأول بمحافظة الإسكندرية، وتعيين المستشارة نيڤين محمد طلعت الديب مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم، القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

الجدير بالذكر أن المستشارة عبير ممدوح طنطاوي، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية سنة ١٩٩٣، وعينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٥، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات دمنهور، الإسكندرية القسم الرابع، نيابة النقل والاتصالات بالإسكندرية، ثم انتدبت للعمل بلجان فض المنازعات بوزارة العدل، حتى عادت للعمل بمكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٦ واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الأول بمحافظة الإسكندرية.

والمستشارة نيڤين محمد طلعت الديب، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام ١٩٩٤، وعينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٥، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات الإسكندرية الإدارية المختلفة ونيابات طنطا ودمنهور، ومكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٦ واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية.