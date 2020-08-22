مصر | الحبس سنة لـ3 متهمين شرعوا في سرقة أسلاك كهربائية بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحبس سنة لـ3 متهمين شرعوا في سرقة أسلاك كهربائية بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي اليوم السبت، ثلاثة متهمين بالحبس لمدة سنة منهم متهم حضوري والاثنان غيابي لاتهامهم بالشروع في سرقة اسلاك كهربائية بمدينة بدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

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وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم شرطة بدر شرعوا في سرقة المنقولات وهي أسلاك كهربائية والمعدة للنفع العام في مرفق توليد التيار الكهربائي والتي انشائتها الحكومة الا انهم قد خاب أثر جريمتهم لضبطهم.

وتضمنت أدلة الاثبات بالقضية من خلال شهادة مقدم شرطة رئيس مباحث الكهرباء أنه بانتقاله إلى مخازن كهرباء بدر بناء على ضبط المتهم من قبل الحارس حال قيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية وأسفرت تحرياته السرية لصحة واقعة والضبط وقيام المتهم الأول المضبوط والمتهمين الهاربين بالشروع في سرقة الأسلاك الكهربائية، وشهد كهربائي التشغيل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء أن المضبوطات هي خاصة للشركة محل عمله ومعدة للنفع العام وصالحة لإعادة الاستعمال.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة أنه بسوال حارس مخازن كهرباء بدر بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأنه ضبط المتهم حال قيامه بالشروع في سرقة المهمات الخاصة بشركة الكهرباء وتمكن باقي المتهمين من الفرار، وثبت بالتقرير الفني أن المضبوطات خاصة بشركة الكهرباء وصالحة للاستخدام وغير متداولة بالأسواق.