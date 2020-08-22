مصر | نادي القضاة يطلق موقعا متخصصا في القانون ونشر الأحكام القضائية

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يطلق موقعا متخصصا في القانون ونشر الأحكام القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عن تأسيس وإطلاق موقع المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، قائلا: انطلاقا من دور نادي قضاة مصر التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمباديء والأصول القانونية ؛ بناء على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج ؛ عمل مجلس الإدارة على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية.

وتابع "السيد"، ان بفضل جهود متواصلة ومستمرة على مدار أكثر من عامين تم إبرام بروتوكول رسمي مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية وكليات الحقوق بجامعات: القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية، وكذلك كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

ونفاذا لهذا البروتوكول الهام تم تأسيس مجلة علمية قانونية محكمة إلكترونية باسم المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

كما تم إنشاء موقع إلكتروني حديث وتم إطلاقه علي محركات البحث في الانترنت في شهر يونيو ٢٠٢٠.

Advertisements

ويمكن الدخول على موقع اللجنة من هنا.

والمجلة المشار إليها تهدف إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي ووفقًا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

كما تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر.

وتضم هيئة تحرير المجلة نخبة من السادة القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والدولية.

ويترأس مجلس إدارة المجلة السيد المستشار رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر بصفته.