مصر | براءة 3 متهمين في واقعة التعدي على هشام جنينة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر براءة 3 متهمين في واقعة التعدي على هشام جنينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القاهرة الجديدة، ببراءة 3 متهمين بالتشاجر مع هشام جنينة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكانت النيابة قد وجهت لكل من "السيد.م" و"احمد. ا" و"اشرف.ا" تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.

كانت أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، قبل أن يُخلي قاضي المعارضات سبيلهم، بكفالة.

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وكانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت، في يناير 2018، بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، ونسبت لهم اتهامات بالضرب والبلطجة وإتلاف الممتلكات الخاصة، والسرقة بالإكراه، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وكشف قرار الاحالة قيام كل من "السيد.م" و"احمد. ا " و"اشرف.ا" بالتعدي بالضرب علي المجني عليه "هشام جنينة" فاحدثوا بة الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرون يوما

واضاف قرار الاحالة قيام المتهمين بالتعدي علي رمضان ادريس وحازوا ادوات "سنجة" وعصا حديدية "مطرقة" مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغ قانوني.

كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهمين الـ 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وامرت بإخلاء سبيل حارس العقار الذي يقطن به هشام جنينه، بضمان محل إقامته بعد أن قامت بالاستماع إلى أقواله، وكلفت قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة وبيان ظروفها وملابساتها، حتي قررت النيابة العامة احالتهم للمحاكمة