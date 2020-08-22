أخبار مصر | "الوطنية للتدريب" تفتح أبوابها للمرحلة الأخيرة بالقبول بالبرنامج الرئاسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الوطنية للتدريب" تفتح أبوابها للمرحلة الأخيرة بالقبول بالبرنامج الرئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

_ بداية المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

_ الأكاديمية الوطنية للتدريب تفتح أبوابها للمرحلة الأخيرة من مراحل القبول بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

_ بداية المقابلات الشخصية للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة كمرحلة أخيرة من مراحل الإلتحاق.

_ مشاركة الوزراء والمحافظين والخبراء ورؤساء الهيئات والجامعات في لجان مقابلات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

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بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والتي ستستمر على مدار خمسة أيام ل(686) مُتقدم، حيث يشارك في لجان المقابلات عددًا من الوزراء والمحافظين والخبراء بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والهيئات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد (190) متدرب بعدد (640) ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية عدد (79) متدرب والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.