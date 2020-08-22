أخبار مصر | لجنة انتخابات الأطباء البيطريين: السماح للمرشحين باستلام أسطوانة بيانات الجمعية العمومية بمحافظاتهم

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة انتخابات الأطباء البيطريين: السماح للمرشحين باستلام أسطوانة بيانات الجمعية العمومية بمحافظاتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقيب العام للأطباء البيطريين، والتجديد النصفي، ومجالس النقابات الفرعية، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، مجموعة من الضوابط الخاصة بإجراءات التصويت بالانتخابات المقرر لها الأربعاء المُقبل، 26 أغسطس 2020.

وتضمنت تلك الاجراءات:

1- إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي.

2- السماح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.

3- بدء التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتي الساعة السادسة مساء.

4- يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور.

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5- السماح للمرشح بتفويض أحد مندوبيه للحضور عنه في اللجان الانتخابية، على أن يكون من الأطباء المُسجلين بنفس المحافظة، التي يجري الانتخاب في دائرتها، وأن يكون له حق الحضور في الجمعية العمومية، ( مسدد الأشتراك حتي عام 2019) وذلك طبقا لنص المادة 43 من اللائحة الداخلية رقم 166 لسنة 1970، عن طريق توكيل رسمي في الشهر العقاري أو استلام تفويض معتمد من لجنة الإشراف علي الانتخابات.

6- السماح للمرشح باستلام الأسطوانة المدمجة الخاصة بالجمعية العمومية المترشح عليها من مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين من تاريخه.

هذا وقال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا لإجراء انتخابات التجديد النصفى 2020، إن اللجنة عقدت اجتماع أمس الأثنين، لمتابعة الاستعدادت اللازمة لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، والمقرر لها يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، فى 55 لجنة للتصويت فى 26 محافظة، تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات، أن اللجنة تأكدت من استكمال مقرات اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات، بعد التوافق عليها جميعا مع النقابات الفرعية، موضحا أنه تم تغيير بعض المقرات لضمان الحيادية والشفافية مع كل المرشحين بالانتخابات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتطهير المقرات الانتخابية، بالتزامن مع تجهيز مقار اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات الفعلية للانتخابات، على أن يتم استكمال ما بداخل اللجان من صناديق وأوراق وكشوفات رسمية، وأختام، خلال يومى السبت والأحد المقبلين.

وأكد أنه تم التواصل مع رئيس هيئة النيابة الإدارية لاستكمال أسماء المستشارين والقضاة المشاركين بالإشراف على عمليات التصويت بكافة اللجان بالمحافظات، بجانب عمل جروب يضم كافة رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات، للتواصل مع اللجنة العليا ورئيسها، بحيث يتم حل أى مشكلة قد تحدث فى أى لجنة بشكل سريع، بالإضافة إلى تحديد أسماء أمناء اللجان بجميع المحافظات مع الموظفين الإداريين، والذين سيشاركوا فى تسيير اجراءات التصويت، وسداد اشتراكات الأعضاء، ودفع الرسوم وغيرهم.