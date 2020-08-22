أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يشارك في المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يشارك في المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، في المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة" والذي يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال شعراوي، إن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث شارك شعراوي في تقييم المرشحين لدخول البرنامج في الدفعة الثالثة ومراجعة بعض السير الذاتية الخاصة بهم.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتجربة التي تقوم بها الأكاديمية لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلي أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يساهم في تحسين الأداء في مختلف المجالات.

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وأشار شعراوي إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كافة العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب.

كما أثني وزير التنمية المحلية على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب وتأهيل العاملين في الجهاز الاداري للدولة والمساهمة في عملية التنمية وبناء الإنسان وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

وكان الوزير قد وصل إلى مقر الأكاديمية بعد ظهر اليوم والتقي بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية وعدد من القيادات حيث استمع لشرح حول طريقة التسجيل في هذا البرنامج وأهدافه وكيفية اختيار المرشحين وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب المختلفة للطلاب داخل الأكاديمية.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد (190) متدرب بعدد (640) ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية عدد (79) متدرب والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.