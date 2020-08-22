أخبار مصر | رئيس هيئة قناة السويس يتابع ترسانة بورتوفيق البحرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة قناة السويس يتابع ترسانة بورتوفيق البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، سير العمل في مجموعة من المنشآت والمواقع التابعة للهيئة بمحافظة السويس، وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

وشملت الجولة التفقدية، كل من: ترسانة بورتوفيق البحرية بمنطقة حوض الدرس، وشركة ترسانة السويس البحرية ومستشفى الهيئة بالسويس.

واستهل رئيس الهيئة جولته، بزيارة مقر ترسانة بورتوفيق البحرية، وكان في استقباله المهندس عادل الشبراوي مدير إدارة الترسانات، والمهندس هشام صلاح الدين رئيس الترسانة وعدد من قيادات الترسانة والعاملين بها.

خلال جولته بترسانة بورتوفيق البحرية تفقد رئيس الهيئة كل من مصنع الفايبر جلاس، وورش الآلات والمخازن، وساحة الإصلاحات بالترسانة، والقزق الميكانيكي بقدرة رفع ٢٠٠٠طن.

كما تابع أعمال صيانة وإصلاح الوحدات البحرية المملوكة للهيئة بقطاع السويس وذلك بساحة الإصلاحات بالترسانة حيث تتم صيانة الشفاط سامي حراز وحامل الأتربة ٤٦ التابعيين لإدارة الكراكات، بالإضافة إلى صيانة معديتين تتبعان لإدارة التحركات، وصالين للإدارة الهندسية.

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واستعراض نتائج أعمال نشاط البناء بالترسانة حيث تقوم ترسانة بورتوفيق البحرية حاليًا ببناء لنش خدمة للرافعة إنقاذ، علاوة على بناء عدد ٣ لنشات من طراز "عابر" للعمل لصالح الإدارة الهندسية.

وأشاد رئيس الهيئة بما لمسه خلال زيارته من الجهد المبذول لإزالة المخلفات من ساحات ومداخل ومخارج الترسانة، وأكد على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وضوابط العمل باتباع نمط عمل يراعي المصلحة العامة وقواعد المنافسة، لافتًا في هذا الصدد إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لانتهاء الأعمال.

تلا ذلك، التوجه لتفقد شركة ترسانة السويس البحرية والوقوف على مستجدات خطة إعادة هيكلة الشركة وتطورات العمل بأنشطة الشركة المختلفة، حيث تابع أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم للوحدات البحرية على الحوض الجاف، والحوض العائم بالشركة، كما تفقد أعمال بناء سلسلة من سفن الصيد التي تتولى شركات الهيئة التابعة بنائها.

ثم توجه رئيس الهيئة إلى مستشفى الهيئة بالسويس وحرص على تفقد الاقسام الطبية المختلفة والعيادات الخارجية وغرف العمليات، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، كما تعرف على إمكانيات المركز الطبي وخطة التطوير المقترحة التي استعرضها الدكتور مصطفى منصور وكيل مدير إدارة الخدمات ورئيس مستشفى الهيئة بالسويس.

من جانبه، وجه الفريق برفع كفاءة المبنى وتحديث الأجهزة والمعدات وتحديد الأولويات خلال الفترة القادمة لوضع خطة شاملة لتطوير المركز الطبي، كما حرص على توجيه الشكر للأطقم الطبية من الأطباء وأطقم التمريض والقائمين بالأعمال الإدارية معربًا عن خالص تقديره لجهود كافة العاملين بالقطاع الطبي في الآونة الأخيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "COVID_19".

واختتم رئيس الهيئة جولته التفقدية بتفقد نفق الشهيد أحمد حمدي ١ والتعرف على مستجدات أعمال التطوير والتحديث بالنفق وحركة مرور المركبات المختلفة.