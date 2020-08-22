أخبار مصر | حلوان تعلن شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الجديد ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حلوان تعلن شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الجديد ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عن فتح باب التقدم والالتخاق بالمدن الجامعية يوم الثلاثاء الموافق ١ ستمبر ٢٠٢٠ حتى الخميس ١٠ ستمبر ٢٠٢٠.

وأوضحت الجامعة، شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية وفقا للقواعد التالية:

أولا: أن يكون الطالب من الطلاب المقيين المنتظمين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

ثانيا: يقبل الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بكليات الجامعة في حالة وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

ثالثا: أن يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى.

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وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التخلي عن أي شرط إلا بقرار من رئيس الجامعة وفي حالة وجود أسباب قهرية.

رابعا..سداد الطالب المصروفات المستحقة علية سواء للكلية او المدينة الجامعية

خامسا-الا يكون حكم على الطالب باى عقوبة حرمان من الاقامة بالمدينة لاى مدة فى العام الدراسى السابق مباشرة اوعقوبة الحرمان النهائى من الاقامة

سادسا...الا يكون الطالب حكم علية بعقوبة تاديبية حسب اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات

سابعا:- الا تكون قد انهيت اقامتة لعدم سداد رسوم الاقامة

ثامنا:- والا يكون محولا من كلية مناظرة بجامعة اخرى

تاسعا الا يكون الطالب مقبولا باحد كليات الجامعة التى لها كلية مناظرة بمحافظتة مالم ترفض تلك الكلية تحويلة الاولوية فى الاقامة لطلاب السنوات النهائية وفى حالة وجود اماكن شاغرة ينظر فى شغلها للمنقولين المتخلفين بمواد.