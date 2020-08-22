أخبار مصر | البيئة توقع بروتوكول لرعاية مبادرة "هنجملها" في المحافظات

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البيئة توقع بروتوكول لرعاية مبادرة "هنجملها" في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة، برتوكول للتعاون المشترك بين الجهاز ومؤسسة الدلتا لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية، ويمثلها الدكتور محمد بركات المدير التنفيذي للمؤسسة، و"مبادرة هنجملها" ويمثلها المهندس محمد قبطان المنسق العام للمبادرة، وذلك بشأن رعاية المبادرة في تشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة، اتساقا مع مبادرة رئيس الجمهورية "المليون شجرة" لزراعة الاشجار المثمرة في المنشأت العامة في كافة محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون مع مبادرات المجتمع المدني ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة ومشاركة كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من اجل الادارة الرشيدة والمستدامة، واتساقا مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وقالت أبو طالب، إنه بموجب هذا البرتوكول تقوم وزارة البيئة بإهداء كل محافظة عدد 1000 شجرة مثمرة من أشجار (ليمون وزيتون) لزراعتها في المنشآت العامة والشوارع، ويشمل نطاق عمل هذا البروتوكول كافة محافظات جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار ما يقوم به جهاز شئون البيئة من جهود لحماية البيئة، وانطلاقا من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والتي تؤثر على صحة الإنسان.

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وأكد بركات، أن مؤسسة الدلتا لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية ( المشهرة برقم 9581 لسنة 2015 ) هي احد الكيانات المدنية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وخاصة الحد من تلوث الهواء والتصدي له ونشر ثقافة الجمال واللون الأخضر.

كما أكد المهندس محمد قبطان أن مبادرة هنجملها تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومكافحة فقر الغذاء، ومكافحة الأمراض حيث أن المبادرة تعتمد على زراعة الاشجار الأكثر إعمار في الأرض ودائمة الخضره وقليلة الاستهلاك للمياه.

وبموجب البروتوكول يلتزم جهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي إلى المؤسسة ومسئولي مبادرة هنجملها وذلك لزراعة الأشجار المثمرة في المحافظات المختلفة، وذلك من خلال الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما يلتزم مسئولى المؤسسة والمبادرة بإهداء تلك الأشجار إلى المنشأت العامة والخاصة لزراعتها بالشوارع بكافة محافظات الجمهورية، ووفقا لخطة العمل المعتمدة من البيئة، وبالتعاون مع منسقي مبادرة هنجملها لضمان رعاية الأشجار بعد زراعتها.

وقامت الدكتورة إيناس أبو طالب بإهداء درع الوزارة للتميز البيئي لمسؤولي المؤسسة والمبادرة تقديرا لجهودهم المتميزة في مجال العمل البيئي.