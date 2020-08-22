أخبار مصر | 13 معمل حاسب آلي بجامعة عين شمس لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 13 معمل حاسب آلي بجامعة عين شمس لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد منذ الصباح الباكر طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق الإلكتروني لجامعة عين شمس حيث خصصت جامعة عين شمس ١٣ معمل حاسب آلي موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وتم تخصيص مقرين بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) ومقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية وبكلية البنات بمصر الجديدة شارع الميرغني وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم، كما تم تخصيص أماكن الانتظار التي يتوافر بها كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.