أخبار مصر | طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ383 عملية لتأهيل الترع

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ383 عملية لتأهيل الترع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا عن حجم الإنجاز في مشروع تأهيل وتبطين الترع، حيث تم طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد ٣٨٣ عملية لتأهيل الترع بطول حوالي ٢٩٠٠ كم ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع المتعبه

وتجدر الإشارة الى انه حتي ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لعدد ٣٨٣ عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى ٢٩٠٠ كم بقيمه تقديريه حوالى ٨.٤مليار جنيه فى زمام حوالى ١.٢ مليون فدان موزعه على ١٩ محافظه وهي: أسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزه - الفيوم - القليوبية - المنوفية- الشرقيه - الغربيه - الاسماعيليه - الدقهليه - دمياط - البحيره - دمياط - الاسكندريه - كفرالشيخ.

وتم الانتهاء من تأهيل عدد من الترع في محافظات الشرقية - بني سويف - أسوان - قنا بطول حوالي ١٨٠ كم.

Advertisements

وجار حاليا أعمال التأهيل بطول ٤٢٠ كم في عدد ١٥ محافظة وهي: - أسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - الفيوم - الجيزه - القليوبية - الاسماعيليه - الشرقيه - بنى سويف - المنوفية - الدقهليه - البحيره - الغربيه ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة والاعمال تسير بصورة مرضية.

وتجدر الإشارة الى ان تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية

ويُذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود إقتصادى وإجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة الى ان هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.