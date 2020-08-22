أخبار مصر | بالصور.. مكتب التنسيق المركزي للتعليم العالي يستقبل طلاب المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالصور.. مكتب التنسيق المركزي للتعليم العالي يستقبل طلاب المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل منذ التاسعة صباحا معمل التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد بجامعة عين شمس طلاب الثانوية وذلك في اليوم الأول للمرحلة الأولى للتنسيق، حيث أكدت الجامعة تجهيز المقر الجديد لمكتب التنسيق المركزي بما يضمن إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بمكانة الجامعة التي تستضيف مكتب التنسيق المركزي لأول مرة في تاريخها.

وأوضح أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم توفير كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال مكتب التنسيق المركزي بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة متناهية، مؤكدًا على توفير كافة الخدمات الطبية واللوجستية لخدمة الطلاب وذويهم وخروج أعمال التنسيق بالشكل اللائق مشيرًا إلى أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي نفذتها الجامعة بالمسرح الجامعي وملحقاته وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية والملاعب الرياضية وكذلك إدارات رعاية الشباب لتكون مقرا لمركز التنسيق المركزي.

وأضاف سعود، أن الجامعة استعدت على كافة المستويات الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين مقار المكتب والصحية بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون الطبية والمستشفيات الجامعية مع توفير أعداد إضافية من الأطقم الطبية ليكونوا في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي حالة طبية طارئة مع التشديد على ضرورة الالتزام الدائم باتباع كافة الإجراءات الطبية الاحترازية ( من قياس حرارة وغيرها ) تجاه جميع السـادة المترددين على مكتب التنسيق من الإداريين والطلاب.

وأشار إلى المبادرة الفعالة التي يقدمها اتحاد طلاب الجامعة هذا العام وهى تخصيص فرق إرشاد من الطلاب المدربين لمساعدة طلاب الثانوية العامة للحصول بسلاسة ويسر على خدمات مكتب التنسيق المركزي كما تم توفير أماكن الاستراحة والانتظار للطلاب وذويهم ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.