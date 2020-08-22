أخبار مصر | الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يزور الغردقة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يزور الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل مساء اليوم السبت، إلى الغردقة، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وسيكون في استقباله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وتأتي الزيارة في إطار جولات أمين منظمة السياحة العالمية في المقاصد السياحية التي يقبل عليعا السائحين.

ومن المقرر أن يصطحب وزير السياحة والآثار أمين منظمة السياحة العالمية في جولة بفنادق الغردقة ومعالمها السياحية حيث سيطلع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ضد فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، قال أحمد ناجي مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، انه تم الانتهاء من كتابة البطاقات الشارحة لجميع القطع الأثرية في متحف المركبات الملكية باستخدام طريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية ووضع خريطة شارحة لقاعات المتحف عند المدخل.

Advertisements

جاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق

كما تم الانتهاء من تحديد ووضع الممرات الممهدة والمنحدرات لسهوله الصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، وسوف يتم وضع لوحات إرشادية بجميع القاعات باستخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص دورات مياة لذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة طبقا للمواصفات العالمية.

الجدير بالذكر أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت.

وقد أنشئ متحف المركبات الملكية في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.