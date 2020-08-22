أخبار مصر | النقل لمستخدمي المترو باستمرار: "الاشتراكات المخفضة والمدعمة متاحة لكافة فئات الركاب"

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل لمستخدمي المترو باستمرار: "الاشتراكات المخفضة والمدعمة متاحة لكافة فئات الركاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت وزارة النقل، مستخدمي المترو بصفة دورية ومستمرة بعمل الاشتراكات المخفضة والمدعمة والمتاحة لكافة فئات الركاب.

وأوضحت، أن شركة المترو أتاحت ثلاثة أنواع من الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، الأول هو اشتراك شهري بإجمالي 60 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3% ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16 محطة إلى 45.2% كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل لعدد 25محطة إلى 55% بينما يصل إلى 40% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

والنوع الثاني من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك الربع سنوي بإجمالي 180 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة بعدد 8 محطات إلى 44.4% ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16محطة إلى 50% كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل 25محطة إلى 57.8% بينما يصل نسبة التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل لعدد 39 محطة، والنوع الثالث من اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوي الذي تصل فيه نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2% ونسبة التخفيض لثلاث خطوط إلى 52.5%

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كما أشارت إلى أن اشتراكات الطلبة الربع سنوي تصل فيها نسبة التخفيض إلى 96.3٪ للمرحلة الواحدة لعدد 8محطات وإلى 97.4% للمرحلتين لعدد 16محط وإلى 98.2% للثلاث مراحل لعدد 25محطة وإلى 97.7% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

وأوضح البيان أن نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98.8% لثلاث مراحل لعدد 25محطة وإلى 98.5% لعدد اربع مراحل لعدد 39 محطة وان قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50 قرشا،أما عن اشتراكات كبار السن أشار بيان الشركة أن نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لكبار السن تصل إلى 92.5% لعدد اربع مراحل لعدد 39 محطة

وبخصوص اشتراكات مصابي وأسر الشهداء، أوضح البيان أن الاشتراكات الربع سنوي الخاصة بمصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها الى72.2% للمرحلة الأولى لعدد 8محطات وإلى 75% للمرحلتين لعدد 16 محطة وإلى 78.9 ٪ للثلاثة مراحل لعدد25 محطة وإلى 72.2% لعدد 4 محطات لعدد 39 محطة كما أشار البيان إلى وجود تخفيضات للسادة الصحفيين ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

ويذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الأول في حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، احمد عرابي ( مصلحي )، الشهداء ١، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا.، ومكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الثاني في كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء ٢، العتبة ٢، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا، وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة ٣، ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا.