أخبار مصر | محافظ القاهرة: الأتوبيس المكيف صناعة محلية ويحمل شعار "بكل فخر صنع في مصر"

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: الأتوبيس المكيف صناعة محلية ويحمل شعار "بكل فخر صنع في مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الاتوبيسات الجديدة المكيفة التي تحتفل المحافظة بتشغيلها اليوم ضمن خطوط هيئة النقل العام، هي صناعة محلية، وتحمل شعار بكل فخر صنع في مصر، وضمن 121 أتوبيسًا تعاقدت عليهم المحافظة مع إحدى الشركات المحلية لتصنيعها وفقا لطبيعة الطرق بمصر.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال تفقده الأتوبيسات الجديدة التي سيتم تشغيلها، أن الأتوبيس الجديد مكيف الهواء وبه مميزات كثيرة تعمل على راحة الراكب، بالإضافة إلى أنه يعمل بالغاز الطبيعي ويحافظ على البيئة، كما أنه يأتي في إطار خطة الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حفاظا على البيئة وتوفير استهلاك السولار والبنزين.

واحتفلت محافظة القاهرة، اليوم، بتسلم هيئة النقل العام بالقاهرة، 20 أتوبيس جديد مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بأسعار مناسبة.

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واصطفت الحافلات الجديدة بميدان عابدين، أمام ديوان عام محافظة القاهرة، فى أول يوم عمل لها بالهيئة بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة.

وتعتبر الاتوبيسات الجديدة هى اول خدمة مكيفة توفرها هيئة النقل العام، بعد تجربة الاتوبيس الكهربائى الذى يعمل ضمن خطوط الهيئة، وهذه الحافلات الجديدة ضمن 121 اتوبيس تعاقدت عليهم الهيئة لتصنيعهم محليا، ويحملون شعار بكل فخر صنع فى مصر، كما ان الهيئة تسلمت عدد من نفس الاتوبيسات العام الماضى تعمل بالغاز الطبيعى ولكنها ليست مكيفة.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وجه بالسعى نحو إرضاء المواطن وتحيسن الخدمات المقدمة للراكب، وفى ظل ذلك تعاقدت الهيئة لتصنيع 121 اتوبيس جديد يعمل بالغاز الطبيعى، وبالفعل تسلمنا جزء العام الماضى ومؤخرا تسلمنا عدد أخر مكيف الهواء.