أخبار مصر | الرعاية الصحية: تطبيق "البالطو" يتيح الاستشارات عن بُعد لمنتفعي التأمين الشامل

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرعاية الصحية: تطبيق "البالطو" يتيح الاستشارات عن بُعد لمنتفعي التأمين الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومجموعة مستشفيات كليوباترا وشركة البالطو للخدمات الطبية، أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة بعنوان "اطمن"، بهدف إتاحة تقديم خدمات التطبيب عن بُعد، للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه يتم تقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، عبر تطبيق البالطو الذي يعمل على الهواتف الذكية، بمشاركة (93) طبيب من كبار الأطباء والاستشاريين من العاملين بالمنظومة في أهم التخصصات الطبية المختلفة، حيث يضم [ (16) استشاري وأخصائي في أمراض الباطنه، (15) استشاري وأخصائي في أمراض النساء، (15) استشاري وأخصائي أطفال، (12) استشاري وأخصائي في التغذية، (7) استشاري وأخصائي في أمراض القلب، (8) استشاريين وأخصائيين في مجال طب الأسرة، (10) استشاريين وأخصائيين في الأمراض النفسية، (10) استشاريين وأخصائيين في الأمراض الجلدية].

يشار إلى أن تطبيق (البالطوElBalto) عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص.

فيما يتم تسجيل المريض على تطبيق (البالطوElBalto) عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار التخصص، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ