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شكرا لقرائتكم خبر عن 300 طالب يتقدمون لتسجيل رغبات التنسيق فى جامعة دمنهور.. و«صالح» يتفقد المعامل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم نحو 300 من طلاب الثانوية العامة من أبناء محافظة البحيرة إلى تسجيل رغبات تنسيق 2020 للقبول بالكليات الكترونيًا بمعامل كليات جامعة دمنهور.
وتفقد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، المعامل أثناء قيام الطلاب بتسجيل رغبات التنسيق الاليكتروني للقبول بالكليات من أبناء محافظة البحيرة ،والتي تستمر حتي يوم ٢٦ أغسطس من الشهر الجاري ، بشعب العلوم والرياضيات والأدبية، مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .
وقال «صالح» أنه تم تجهيز قاعات لاستقبال الطلاب وأهاليهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الازمة من خلال المرور عبر بوابة للتعقيم، والتأكيد علي التباعد الاجتماعى، مع توفير الكمامات الطبية.
وأكد «صالح» أنه تم توفير موظف مختص لاستقبال كل طالب لتسجيل الرغبات اليكترونيًا، وأنه تم توفير معامل احتياطية مجهزة لتجنب التزاحم والضغط علي المعامل المحددة حاليا.
وأشار «رئيس الجامعة» إلي إتاحة 4 معامل للحاسب الآلي بالجامعة للطلاب للدخول على موقع التنسيق ، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام مرحلة التنسيق، بكليات التربية والتجارة بمجمع الكليات النظرية والعلوم والطب البيطري بمجمع الكليات العملية، مشيرًا إلى وجود متخصصين للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بعملية التنسيق.
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