شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسل شحنة مساعدات للشعب اللبناني عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهدى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من خلال أسرة أبناء مارمرقس، شحنة إغاثة للشعب اللبناني، مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معالجة الآثار السلبية والأضرار التي خلفها الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري. وأرسلت الكنيسة شحنة الإغاثة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان، وحملت طائرات عسكرية مصرية الشحنة إلى مطار بيروت. وتضمنت الشحنة حوالي ١٢ طن من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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