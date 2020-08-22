شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات البيطريين: إلزام المترددين على المقار بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، مجموعة من الضوابط الخاصة بإجراءات التصويت بالانتخابات المقرر لها الأربعاء المُقبل، 26 أغسطس 2020.

وقال بيان صحفي للنقابة إن الإجراءات تضمنت إلزام كافة المترددين على المقار الانتخابية برتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الجتماعي، والسماح لعضو الجمعية العمومية (الناخب) بتسديد اشتراك عام 2019 حتى تاريخ إجراء العملية الانتخابية، بموجب الإيصال الدال على السداد معتمد من الموظف المختص.

وأضاف البيان: «يبدأ التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساء، ويسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وللمرشح بتفويض أحد مندوبيه للحضور عنه في اللجان الانتخابية، على أن يكون من الأطباء المُسجلين بنفس المحافظة، التي يجري الانتخاب في دائرتها، وأن يكون له حق الحضور في الجمعية العمومية، (مسدد الإشتراك حتي عام 2019).

وتابع: «وذلك طبقا لنص المادة 43 من اللائحة الداخلية رقم 166 لسنة 1970، عن طريق توكيل رسمي في الشهر العقاري أو استلام تفويض معتمد من لجنة الإشراف على الانتخابات، وسمحت للمرشح باستلام الأسطوانة المدمجة الخاصة بالجمعية العمومية المترشح عليها من مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين من وقت صدور القرار».