شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للفلاحين: تخفيض وزن رغيف الخبز إلى 90 جرامًا يصب في مصلحة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن منظومة الخبز الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لمحدودى الدخل، لافتاً إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا من سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش.

وأوضح «أبواللوز»، في تصريحات له، اليوم، أن الحكومة تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المخابز، مشيرا إلى أن بعض المخابز كانت تقلل وزن الرغيف عن الوزن الذي تم تحديده، وقد تم وضع العقوبات المشددة في حالة المخالفة وقد تصل إلى غلق المخبز أو سحب الحصة المحددة.

وأضاف الأمين العام لنقابة الفلاحين أن هناك عددا من أنواع الخبز «فيه رغيف طرى وملدن وغيرهما»، ولدينا 4 أنواع من الخبز ووزارة التموين تتابع يوميا المخابز ووزن رغيف الخبز، وهناك غرامات تدفع فوريا إذا وجد عدم التزام بوزن رغيف الخبز، وتم خفض وزن رغيف الخبز إلى 90 جراما بدلا من 110 جرامات لزيادة التنافسية، وحصة المخابز والمواطن ثابتة من الخبز، وتخفيض الوزن يصب في مصلحة المواطن.

وأشار إلى أنه تم توحيد كافة الأوزان لأنواع الخبز الأربعة، وتم خفض وزن رغيف الخبز لزيادة تكلفة التشغيل، وللحفاظ على منظومة العمال وحرصا على مد نظام التأمينات لقطاع عريض من المواطنين، والقرار سيخدم المواطن لأنه سيقدم له رغيف خبز بجودة عالية، وهناك توافر لرغيف الخبز، والمنظومة حاليا خاضعة لرقابة التموين وجهات أخرى، ولن يتم السماح بنقص وزن رغيف الخبز جرام واحد.