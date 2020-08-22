شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: طرح الاعتمادات المالية لـ383 عملية لتأهيل الترع بطول 2900 كم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً عن حجم الإنجاز في مشروع تأهيل وتبطين الترع، موضحا أنه تم طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد ٣٨٣ عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى ٢٩٠٠ كم ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع المتعبة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية، السبت، إنه حتى ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد ٣٨٣ عملية لتأهيل الترع بطول حوالى ٢٩٠٠ كم بقيمة تقديرية حوالى ٨.٤ مليار جنيه في زمام حوالى ١.٢مليون فدان موزعة على ١٩ محافظة، ضمت أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والفيوم والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية ودمياط والبحيرة ودمياط والإسكندرية وكفرالشيخ، موضحا أنه تم الانتهاء من تأهيل عدد من الترع في محافظات الشرقية وبنى سويف وأسوان وقنا بطول حوالى ١٨٠ كم.

وأضاف عبدالعاطي أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال التأهيل بطول ٤٢٠ كم في عدد ١٥ محافظة وهى أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف والمنوفية والدقهلية والبحيرة والغربية وتتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.

وأشار وزير الري إلى أن تلك الأعمال تأتى في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، موضحا أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

ولفت عبدالعاطي إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة، ما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في القضاء على البطالة .

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