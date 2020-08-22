شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف نجوى الشافعي بمهام الأمين العام لنقابة «الأطباء» وأبوبكر القاضي أمينا للصندوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة عبدالحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن اجتماع مجلس النقابة، قرر تكليف الدكتورة نجوى الشافعي بمهام الأمين العام بجوار منصبها كوكيل للنقابة، لحين انتخابات تشكيل هيئة المكتب أكتوبر المقبل، بعد إصرار الدكتور إيهاب الطاهر، على الاستقالة من المنصب.

وأضاف «عبدالحي»: «تقرر تكليف الدكتور أبوبكر القاضي كأمين للصندوق، والدكتور أحمد الهوارى أمين صندوق مساعد، والدكتور أحمد نوار مقررًا للجنة الإعلام، والدكتور عماد سمير للجنة الشكاوى».

وأوضح عضو مجلس النقابة، أنه من المقرر ان يعقد مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، اجتماعا عقب انتهاء انتخابات البيطريين، لإعادة تشكيل هيئة المكتب.

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم» إن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، تقدم باستقالته من منصبه كأمين عام، مع استمراره كعضو مجلس نقابة منتخب من الجمعية العمومية.

وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء، وجاء في نص الأستقالة: «وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي الذي نشر على موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين».

وأضاف: «أوكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الإخواني».

وأوضح: «هذا الأمر كان مقترح اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة، ويؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء على اعتذارهم على ما نشر، وأعيد التأكيد على رفضي ذلك».

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كما سحب مجلس النقابة الثقة من الدكتور محمد عبدالحميد، أمين الصندوق، ووقفه عن مزاولة مهام منصبه، بعد احالته للتحقيق، بعد تسريب أوراق خاصة بقرارت واجتماعات المجلس على صفحات السوشيال ميديا، وبعض الوقائع الأخرى.