شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تحويل حافلات النقل العام في القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل 20 أتوبيس جديد مكيف يعمل بالغاز الطبيعي وكذلك اول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقي أسطول هيئة النقل العام.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الأتوبيسات تعد الدفعة الثانية من إجمالي عقد توريد 150 أتوبيس قيمتها الإجمالية حوالي 610مليون جنيه لصالح هيئة النقل العام حيث تم توريد عدد 65 أتوبيس وسيتم توريد 65 أتوبيس قبل نهاية العام الحالي.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الدفعة تأتى في اطار الخطوات التي تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي في تسيير المركبات تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مشيرًا إلى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشياً مع نهج الدولة في تفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعى ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التي تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين داخل القاهرة فوق الأرض.

وذكر اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام انه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة على ان يتم تطبيق هذا التحويل على باقي اتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار والذي سيوفر حوالي ١٠ آلاف جنيه شهريا للاتوبيس الواحد، مشيرا إلى أنه تم في العامين الماضيين التعاقد على شراء ١٦١ أتوبيس يعمل بالغاز منهم ٨٥ أتوبيس مكيف الهواء ومجهز لذوي الإعاقة، كما تم دخول ٨٦ أتوبيس الخدمة منهم ٢٠ أتوبيس مكيف الهواء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تشغيل الأتوبيسات الجديدة على خطين رئيسيين الخط الأول ويعمل به 10 اتوبيسات ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة (النزهه الجديدة- الالف مسكن- ميدان الحجاز- السبع عمارات- عزبة الهجانة- الجامعة الأمريكية ) والخط الثاني ويعمل به 10 اتوبيسات ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة( الاميرية- المطرية- السبع عمارات- عباس العقاد- التبة- الجامعة الأمريكية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الأتوبيس الذي يتكون من 33 مقعد وبه أماكن لوضع الحقائب سوف يوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذي يستهلكه الاتوبيس العادي، كما كما يتمتع بخاصية القدرة على الانخفاض والارتفاع ليتمكن الركاب من صعوده بكل سهولة، بالإضافة إلى أنه مزود برامب لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصةإليه بالكرسي المتحرك .

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واضاف اللواء رزق على انه تم تركيب منظومة كاميرات المراقبة على العديد من جراجات الهيئة، كما تم إدخال منظومة G.B.S على عدد ١٠٠٠ أتوبيس وتم طرح مناقصة لتطبيق المنظومة على ١٠٠٠ أتوبيس آخر، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بالتعاون مع الإنتاج الحربي بتجربة أتوبيس يعمل بالكهرباء ومكيف الهواء للعمل باسطول الهيئة.

وفي نهاية الحفل استقل المحافظ أحد الأتوبيسات الجديدة في جولة بوسط المدينة حتى ميدان التحرير وعبدالمنعم رياض.

تحويل حافلات النقل العام في القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي

تحويل حافلات النقل العام في القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي

تحويل حافلات النقل العام في القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي

تحويل حافلات النقل العام في القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي

تحويل حافلات النقل العام في القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي