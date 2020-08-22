شكرا لقرائتكم خبر عن معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، اليوم، السبت، معامل التنسيق الإلكتروني بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا، وكلية التربية بالغردقة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، في استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة، كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا تزويد القاعات بعدد كاف بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر.

وأشار الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى بدأت اليوم بحد أدنى 400 درجة بنسبة 97.60 % للعلوم و387 درجة بنسبة 94.4 % للرياضيات و327.5 بنسبة 79.90 % للأدبي.

وأضاف أنه تم تجهيز معمل التطوير (1) بمبنى المدرجات بعدد 20 جهازا، ومعمل التطوير (2) بمبنى قاعة المؤتمرات بـ 18 جهازا، ومعمل التطوير (3) بمبنى قاعة المؤتمرات بـ 20 جهازا، كما تم تجهيز معمل الحاسب الآلي بكلية التربية بالغردقة بـ 20 جهازا.

وأوضح الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أن معامل التنسيق تم تزويدها بعدد كاف من الطابعات لطباعة رغبات الطلاب، حتى يتسنى لهم مراجعتها، وأن المعامل يتواجد بها مهندسو مركز المعلومات لمساعدة الطلاب لتسجيل رغباتهم بطريقة سليمة والرد على كافة استفساراتهم.

وأضاف أن هناك تنسيقا وتواصلا بالمكتب الرئيسي للتنسيق بالقاهرة ومركز معلومات الجامعة في حالة أي استفسارات أو شكاوى تواجه الطلاب أثناء التنسيق.

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معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الاولى

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الاولى

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الاولى

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الاولى