شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس تتفقد مكتب التنسيق الإلكتروني المركزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة وأولياء الأمور.

وأكدت «هجرس»، خلال تفقدها مكتب التنسيق الاليكترونى المركزى بالجامعة في أول أيام التنسيق للقبول بالجامعة، ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة بالجامعة منذ دخول أبواب الجامعة وخلال عملية إدخال المعلومات الكاملة للطالب على السيستم المركزى للتنسيق برفقة أولياء أمورهم في إطار الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقالت إن الجامعة استعدت بأكثر من مائة جهاز كمبيوتر لادخال المعلومات في مكتب التنسيق الاليكترونى وأقسام العلمى علوم ورياضة والادبى بجانب مبنى مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة في الدور الارضى وعشرات المتطوعين من الطلاب ورؤساء اتحاد الطلاب بالجامعة.

وأشارت إلى أن مكتب التنسيق بدأ العمل وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات والحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الاول والبالغ عددهم ١٤٩٦٨٥ التي تستمر من السبت 22 أغسطس وحتى الأربعاء ٢٦ أغسطس. والحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية ٤٠٠ درجة فأكثر بنسبة 97.60 ٪،

الشعبة الهندسية ٣٨٧ درجة بنسبة 94.40 ٪، الشعبة الادبية ٣٢٧،٥ بنسبة 79.90 ٪.

من جانبه، أكد دكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تشكيل غرفة عمليات ومتابعة للتنسيق تبدأ من الثامنة صباحا وحتى الثالثة يوميا، لافتا إلى أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى على الاطلاق في اليوم الاول وأن هناك مكتب استقبال للطلاب لارشادهم كيفية تقديم اوراقهم اليكترونيا من خلال عدد كبير من الموظفين بالجامعة.

فيما كشف الدكتور محمد غنيم، مدير مكتب تنسيق القبول بالجامعة، عن الخطوات المتبعة للتسجيل اليدوي بمكتب التنسيق الفرعى بجامعة القناه، وهى:

. يقوم الطالب بالتوجه لقاعة الاستقبال بمصاحبة ولي الأمر أو المرافق

. يقوم الطالب بالتوجه إلى مكتب التصوير لاستلام دليل التنسيق بما في ذلك استمارة الرغبات

. يقوم الطالب بالتوجه لقاعة التسجيل لادخال الرغبات يدويا بأستمارة التسجيل

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. يتم إرشاد الطلاب لطريقة إدخال الرغبات عن طريق مشرفي القاعة

. بعد التسجيل الرغبات يقوم الطالب بمراجعة الراغبات مع المختص

. يقوم الطالب بمغادرة قاعة التسجيل من الباب المحدد للخروج والتوجه لبدء التسجيل الإليكتروني.

وتضم غرفة العمليات الخاصة بمكتب التنسيق الدكتور محمود فتحى مشرف التنسيق اليدوي، والدكتور أحمد يحيى مشرف التنسيق الإلكتروني، وأفراد العمل داخل المكتب.