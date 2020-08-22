شكرا لقرائتكم خبر عن علا أحمد الأولى على الثانوية العامة في القليوبية: اخترت «الألسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور رضا عمر، المشرف العام على التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها، الطالبة علا أحمد سعد الأولى منفردة على الثانوية العامة أدبي بمعمل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب بجامعة بنها، وتابع الدكتور رضا عمر إجراءات التنسيق الخاصة بالطالبة الاولى على مستوى الجمهورية.

ونقل الدكتور رضا عمر، تحية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للطالبة الأولى.

وقال عمر إنه «من دواعي سرورنا أن يستقبل مكتب تنسيق جامعة بنها بكلية الآداب الطالبة علا احمد سعد الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة ومن دواعي فخرنا أن تكون من أبناء مدينة بنها بمحافظة القليوبية»، مطالبًا إياها ببذل المزيد من الجهود لتحقيق مزيد من النجاح معبرًا بقوله (كوني على قدر ثقتنا بك.. فالعالم لا يعرف سوى المتفوقين والنابغين).

ووجه المشرف على التنسيق الشكر للطالبة وحقها على النجاح وداعبها بطرح عدد من الأسئلة في اللغة العربية والمعلومات العامة التي أجابت عنها الطالبة.

كما وجه الشكر لوالدتها التي رافقتها خلال أعمال التنسيق الالكترونى ولوالدها وقال: «جعلك الله سببا في إسعاد اسرتك وإسعاد شعب مصر».

من جانبها قالت الطالبة علا احمد سعد أنها قامت بإجراءات التنسيق الالكترونى حيث كانت رغبتها الأولى في التنسيق كلية الألسن ثم الاقتصاد والعلوم السياسية وكليات القمة الأخرى من بين ٧٥ رغبة قامت بكتابتها.

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ووجهت علا الشكر لرئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد وللدكتورة عبير الرباط عميد اداب بنها على حسن استقبالها وتوفير سبل الراحة لها ولزملائها خلال أعمال التنسيق الإلكتروني.