شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإيقاف أعمال بناء مخالف بسرس الليان.. وإزالة فورية في منتصف الليل بمنوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بضبط وإيقاف حالة أعمال بناء دون الرجوع إلى الوحدة المحلية لمراجعة أعمال البناء واستكمال الأوراق اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر لحين الرجوع إلى الوحدة المحلية والتأكد من توافر كافة الاشتراطات البنائية ومطابقتها للتراخيص الممنوحة لها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية في منتصف الليل لحالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بناحية الحامول على مساحة 200 متر ، وفي مدينة الشهداء تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية عمروس عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة أسمنتية بارتفاع 2 متر وعلي مساحة 108 متر وذلك على نفقة المواطن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.