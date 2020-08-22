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شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تدابير احترازية.. توافد طلاب المرحلة الأولى على مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط إجراءات إحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا استقبلت مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة، اليوم، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها ضمن المرحلة الأولى لتنسيق القبول للجامعات، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وفرضت الجامعة إجراءات احترازية مشددة، وخصصت خيمة لإنتظار الطلاب وأولياء أمورهم مع التشديد على الإلتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وقام أفراد من الجامعة بقياس الحرارة لكل طالب بالمقياس الحراري قبل الدخول لقاعات التسجيل بالإضافة إلى التباعد بين أجهزة الكمبيوتر.
وصرح الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب تسبق جامعة المنصورة، إن الجامعة خصصت 7 معامل في المدينة الجامعية للطالبات و3 معامل التربية و3 معامل بكلية الصيدلة، وتوجه الطلاب لكيفية تسجيل رغباتهم بطريقة صحيحة، وذلك حتى لا يستنفذوا عدد الرغبات وعددهم 75 رغبة.
وأضاف في تصريحات صحفيه «أن كل معمل به فريق من الموظفين المدربين والذين لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع الموقع الإلكتروني وترتيب الرغبات وتقديم كافة أوجه المساعدة للطلاب وحل أي مشكلة تواجههم.
وتابع«يتم إرشاد الطلاب إلى ترتيب رغباتهم وفقا للتوزيع الجغرافي وفقا للمجموع وتحديد الكليات الأقرب فالأقرب، حرصًا على عدم قبولهم في كلية بعيدة عن محل إقامتهم، ويستمر العمل بالمعامل حتى الساعة 3 مساء من اليوم السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل»، مشيرًا إلى إمكانية أن أن يسجل الطالب رغباته من أي جهاز كمبيوتر قائلا «من أي مكان ممكن الطالب يسجل بشرط يراعي اختيار الأماكن المناسبة لمجموعه ولسكنه الجغرافي».
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