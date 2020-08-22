شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رفع 2000 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافيتريات وصالات الجيم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات، أمس الجمعة، على مستوى الأحياء والمراكز اسفرت عن رفع حوالي ٢٠٠٠ حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى إلتزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع ٢٧٠ حالة إشغال بحي جنوب الجيزة، و٩٦ حالة ببولاق الدكرور، و٢٣١ بالهرم والمنطقة الأثري، و٩٣ حالة بالعمرانية، و١١٧ بالطالبية، و٦٠ بشمال الجيزة، و٢٤٥ بالدقي، و١٤٠ حالة إشغال بالعجوزة، و٩٤ بالوراق، و٣٦ بأوسيم، و٨٩ بأكتوبر والحدائق، و٩٢ بكرداسة، و١٧ بالعياط، و١٧٨ بأبوالنمرس، و٢٨ بالصف، و٦٠ بالواحات البحرية، و٢٠ بأطفيح، و٢٠ بالبدرشين، و٢٣ بالحوامدية.

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حملات مكثفة بالجيزة

حملات مكثفة بالجيزة

حملات مكثفة بالجيزة

حملات مكثفة بالجيزة

حملات مكثفة بالجيزة