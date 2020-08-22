شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى من «عربى الثانوية العامة» في البحيرة.. وغياب 42 طالبًا وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عدد من طلاب الدور الثانى بامتحان الثانوية العامة أنه لا توجد شكاوى من الامتحان وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن الطلاب الذين أدوا الامتحان فى مادة اللغة العربية بلغ عددهم 297 طالبًا وطالبة، أدهو الامتحان فى عدد 19 لجنة إمتحانية، وتغيب عدد 42 طالبًا وطالبة بنسبة حضور بلغت 86%.

وأكد «سعد» على الالتزام بتفعيل البروتوكول بين التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات ووصول أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان الثانوية العامة، وتأمين الطلاب للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتصدى لكافة أشكال الغش، وعدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان.

لا شكاوى من امتحان اللغة العربية