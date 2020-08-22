كيف دعمت مؤسسة قطر الخيرية الإرهاب × أرقام.. (إنفو جراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح فيلم "أوراق قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" محاولة إمارة قطر الإرهابية السيطرة على مفاصل دول القارة العجوز، من خلال تمويل حركات ومنظمات تدعم الإرهاب والفكر المتطرف والتي على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية. ونتعرف معا على كيفية استغلال إمارة الإرهاب، لمؤسسة قطر الخيرية كستار وباب خلفى لدعم منظمات وحركات الإرهاب في الإنفو جراف التالى..

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