شكرا لقرائتكم خبر عن مطران شبرا يعلن فتح دير مارجرجس بميت دمسيس أمام الزائرين حتى 29 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والنائب البابوي والمشرف على دير ما رجرجس بميت دمسيس، فى بيان أن الدير سوف يستقبل الزائرين طول أيام الاحتفال من السبت 22 أغسطس حتى السبت 29 أغسطس، وذلك من الساعة 6 ضياحا حتى 10 مساء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت العديد من الديرة فتح أبوابها للزوار، مثل دير السيدة العذراء بجبل أخميم، فى سوهاج، الذى أكد أن الزيارات متاحة خلال هذا الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساءا ولن يسمح بالمبيت أو بالتواجد بعد هذه المواعيد.

وأضاف الدير فى بيان بتوقع الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم الشرقي، أن المعمودية سوف تبدأ الساعة 6:30 ونصف صباحا طوال الأسبوع وسيقام قداس واحد يوم عيد السيدة العذراء صباح السبت 22 أغسطس.

ومع بدء فتح الكنائس أبوابها للصلاة فى 3 أغسطس الجاري، أعلنت العديد من الأديرة على مستوى الجمهورية عن استقبال زوارها ، فيما أعلن ديرين إثنين استمرار الغلق والاعتذار عن استقبال الزوار.

فيما أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ، اعتذاره عن استقبال الزوار وأسر الرهبان والخلوة الروحية حتى إشعار آخر، لضمان سلامة الجميع وعملا بأقصى الظروف الاحترازية.

وقال الأنبا يسطس رئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، فى بيان صحفى سابق ، إن الدير يعلن اعتذاره عن استقبال الزوار وأسر الرهبان والخلوة الروحية حتى إشعار آخر، لضمان سلامة الجميع وعملا بأقصى الظروف الاحترازية.

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وأضاف الأنبا يسطس، نصلى دائما من أجل سلام العالم أجمع، وأن يحفظ الرب بلادنا مصر من كل مكروه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

من جهة أخرى، أكد دير السيدة العذراء "براموس" بوادى النطرون، فى تنويه له، أن الدير ما زال مغلقا أمام الزوار سواء أفرادا أو مجموعات وذلك حتى إشعار أخر ، وعدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر.

أديرة أعلنت استقبالها للزوار

وأعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بمحافظة الأقصر، أنه تقرر بدء استقبال الزائرين من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، طوال أيام الأسبوع معادا يومي "الجمعة والأحد" .

وأيضا، أعلن دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، أنه تقرر أن يفتح أبوابه لإستقبال الزائرين رسمياً طوال الأسبوع بدءاً من الأحد 2 أغسطس 2020، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية للجميع لحمايتهم من العدوى خلال آداء الطقوس الدينية وزيارة الدير.

وكذلك أعلن دير الشهيدة دميانة بالبرارى فى الدقهلية، عن بدء استقبال الزائرين ‏بدء من يوم الاثنين الماضى، على أن تبدأ الزيارات من الساعة 8 صباحا ‏حتى 7 مساء وتقتصر على زيارة المزار والقبر فقط لأخذ بركة قديسى ‏الدير دون حضور قداسات.‏

وأوضح الدير ضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة ‏والتباعد الاجتماعى مضيفا برجاء امتناع الأشخاص عن المجئ للدير الذين ‏يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجة حرارة الجسم أو سعال أو التهاب ‏بالحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل.‏

وأعلنت إيبارشية سمالوط، أن دير السيدة العذراء بجبل الطير، سوف يستقبل الزائرين اعتبارًا من الاثنين 3 أغسطس، وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بمناسبة صوم السيدة العذراء، كما أعلن دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين "الدير الأبيض" فى سوهاج، عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين، بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا شنودة شفيع الدير، بينما سيغلق أبوابه أيام الجمعة والسبت والأحد، ليعود فتح أبوابه مرة أخرى بدءا من يوم الاثنين 3 أغسطس.