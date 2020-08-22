شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للسياحة: الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يزور مصر لبحث عودة الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلى، والذى يبدأ زيارة رسمية لمصر لبحث خطوات استعادة الحركة السياحية بعد أزمة فيروس كورونا.

ويصطحب وزير السياحة الأمين العام للمنظمة الدولية فى جولات تفقدية فى عدد من المحميات الطبيعية والفنادق والاطلاع على الاجراءات الاحترازية التى تطبقها مصر للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

Advertisements

وكان الامين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي قد اكد ان تكلفة القيود على السفر التي تم فرضتها الاستجابة لوباء COVID-19 باهظة ويحس بها الجميع، وخاطب القيادة المترددة قائلا :"أنه لا يوجد وقت نضيعه وأن تعافي السياحة بشكل آمن ممكن".

وأكد الأمين العام انه خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي أي خلال الفترة من يناير وحتى مايو كلف الانخفاض المفاجئ والسريع في أعداد السائحين العالم ما يقدر بحوالي 320 مليار دولار، وهو ما يعد ثلاثة أضعاف ما سببته الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلال السنوات 2007 حتى 2009 على قطاع السياحة العالمي.

وأشار إلى أن إعادة فتح الحدود أمام السياحة مصدر ارتياح يرحب به الملايين الذين يعتمدون على قطاعنا، ولكن هذا وحده لا يكفى، لا سيما في ضوء الإعلانات والتدابير الأخيرة التي تبدو أبعد وأبعد عن التنسيق الدولي الذي دعت إليه منظمة السياحة العالمية منذ اندلاع الوباء.