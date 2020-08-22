شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يناشد الركاب استخراج الاشتراكات المخفضة ويعلن نسب تخفيض تصل لـ 98.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق فى بيان صادر عنها اليوم ، مستخدمى المترو بصفة دورية ومستمرة بعمل الاشتراكات المخفضة والمدعمة والمتاحة لكافة فئات الركاب .

وأشار البيان إلى أن شركة المترو أتاحت ثلاثة أنواع من الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، الأول هو اشتراك شهرى بإجمالى 60 رحلة والذى تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3% ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16محطة إلى 45.2% كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل لعدد 25محطة إلى 55% بينما يصل إلى 40% لأربع مراحل لعدد 39 محطة .

ولفت البيان إلى أن النوع الثانى من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك الربع سنوى بإجمالى 180 رحلة والذى تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة بعدد 8 محطات إلى 44.4% ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16محطة إلى 50% كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل 25محطة إلى 57.8% بينما يصل نسبة التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل لعدد 39 محطة ، والنوع الثالث من اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوى الذى تصل فيه نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2% ونسبة التخفيض لثلاث خطوط إلى 52.5%.

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وأشار البيان إلى أن اشتراكات الطلبة الربع سنوى تصل فيها نسبة التخفيض إلى 96.3٪ للمرحلة الواحدة لعدد 8محطات وإلى 97.4% للمرحلتين لعدد 16محط وإلى 98.2% للثلاث مراحل لعدد 25محطة وإلى 97.7% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

وأوضح البيان ان نسبة التخفيض فى الاشتراكات الربع سنوى لذوى الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98.8% لثلاث مراحل لعدد 25محطة وإلى 98.5% لعدد اربع مراحل لعدد 39 محطة وان قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50 قرشا ،أما عن اشتراكات كبار السن أشار بيان الشركة أن نسبة التخفيض فى الاشتراكات الربع سنوى لكبار السن تصل إلى 92.5% لعدد اربع مراحل لعدد 39 محطة.

وبخصوص اشتراكات مصابى وأسر الشهداء ، أوضح البيان أن الاشتراكات الربع سنوى الخاصة بمصابى وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها الى72.2% للمرحلة الأولى لعدد 8محطات وإلى 75% للمرحلتين لعدد 16 محطة وإلى 78.9 ٪ للثلاثة مراحل لعدد25 محطة وإلى 72.2% لعدد 4 محطات لعدد 39 محطة كما أشار البيان إلى وجود تخفيضات للسادة الصحفيين ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

ويذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد فى الخط الأول فى حلوان ، عين حلوان ، المعادى ، دار السلام ، الزهراء ، احمد عرابى ( مصلحى ) ، الشهداء 1 ، حدائق الزيتون ، عين شمس ، عزبة النخل ، المرج ، المرج الجديدة ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا، ومكاتب الاشتراكات تتواجد فى الخط الثانى فى كلية الزراعة ، المظلات، روض الفرج ، مسرة ، الشهداء 2 ، العتبة 2 ، الدقى ، جامعة القاهرة ، الجيزة ، المنيب ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا ، وفى الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات فى محطة عدلى منصور ، هليوبوليس ، العباسية ، العتبة 3 ، ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا .