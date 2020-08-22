شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك بأبو قرقاص يدشن أول زيارة لكنيسة السيدة العذراء بالبدرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الكاثوليكية، إن الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص، زار كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

وأضافت فى بيان اليوم، تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الرعوية لنيافته لكنائس الإيبارشية، حيث تعد تلك الزيارة، هي الأولي لالأنبا بشارة منذ السيامة الأسقفية، وقد استقبله، راعى الكنيسة الأب عبد المسيح لمعى، كما شارك بالحضور الأب متى رزق الله، والأب بولس الفرنسيسكانى، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة الذي استقبل نيافة الأنبا بشارة بالألحان الكنسية.

وترأس الأنبا بشارة، صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب الراعي، والأب متي رزق الله، والأب بولس الفرنسيسكاني، وألقى الأنبا بشارة الكلمة الروحية عن معني كلمة "نعم" التي عاشتها مريم، وعقب الكلمة، طلب صاحب النيافة التطواف بتمثال السيدة العذراء داخل الكنيسة بمشاركة كورال الكنيسة، وبعد نهاية صلاة القداس، منح نيافة الأنبا بشارة شعب الرعية البركة الرسولية، مع طلب الصلاة من أجله.

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