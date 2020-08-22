شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة بشكل منظم وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه سيتم صرف مساعدات تكافل وكرامة علي مرحلتين، حيث سيتم إتاحة عملية الصرف لحاملي بطاقات كرامة خلال يومي 15 و16 أغسطس الجارى، علي أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءًا من اليوم الاثنبن الماضى

وأوضحت أنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأكدت نيفين القباج، أنه تم البدء فى صرف المرحلة الأولى من مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج امس السبت والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم علي مدار يومي 15 و16أغسطس، لافتة إلى أنه يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم 2 مليون مستفيد بالإضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس او تزاحم.

جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالى 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.