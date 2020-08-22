شكرا لقرائتكم خبر عن النقد الدولى: اليونان والمغرب وتايلاند بين الأكثر تضررا من توقف السياحة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صندوق النقد الدولى، أن عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود قد تؤدى إلى تعقيد خطط العطلة الصيفية.

وأشار البنك الدولى، فى تقرير له، إلى أن الانخفاض الحاد في السياحة سيكون له تأثير كبير على البلدان التي تعتمد على المسافرين الأجانب - مع تأثيرات محتملة واسعة النطاق على الحسابات القومية لاقتصاداتها.

وأوضح ان كوستاريكا واليونان والمغرب والبرتغال وتايلاند من بين الأكثر تضررًا حيث تتجاوز الخسائر في عائدات السياحة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقرير القطاع الخارجي لعام 2020 الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا.

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وأشار إلى أنه في ظل سيناريو يتصور إعادة فتح تدريجية في سبتمبر سيكون هناك انخفاضًا بنسبة 70% في عائدات السياحة ووصول السياحة الدولية في عام 2020.

وأكد التقرير، أنه في تايلاند ، يمكن أن يؤدي الانخفاض في السياحة بسبب COVID-19 إلى تراجع إجمالي صادرات البلاد بمقدار 8% من الناتج المحلي الإجمالي ويكون له تأثير صاف مباشر يبلغ حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي على رصيد الحساب الجاري في عام 2020. ذلك يمكن أن يؤدي إلى تآكل جزء من فائض الحساب الجاري الإجمالي البالغ 7٪ في البلاد في عام 2019.

وأضاف، أنه لا يزال الكثير غير معروف عن وتيرة انتعاش السياحة في عام 2020. وقد تستمر رغبة الناس وقدرتهم على السفر إلى الخارج في مواجهة رياح معاكسة بحلول عام 2021 بسبب الوباء المستمر ، مما يترك توقعات غير مؤكدة لقطاعات السياحة في الاقتصادات الكبيرة والصغيرة.