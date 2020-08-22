شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يشارك فى مقابلات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم فى المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة " الدفعة الثالثة " و الذى يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال شعراوى، بحسب بيان اليوم، إن هذا البرنامج يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث شارك شعراوى فى تقييم المرشحين لدخول البرنامج فى الدفعة الثالثة ومراجعة بعض السير الذاتية الخاصة بهم، مشيدًا بالتجربة التى تقوم بها الأكاديمية لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما يساهم فى تحسين الأداء فى مختلف المجالات.

وأشار شعراوى إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كافة العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب .

كما أثنى وزير التنمية المحلية على الدور الذى تقوم به الأكاديمية فى تدريب وتأهيل العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والمساهمة فى عملية التنمية وبناء الإنسان وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

وكان الوزير شعراوى قد وصل الى مقر الاكاديمية بعد ظهر اليوم والتقى بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للاكاديمية وعدد من القيادات حيث استمع لشرح حول طريقة التسجيل فى هذا البرنامج وأهدافه وكيفية اختيار المرشحين وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب المختلفة للطلاب داخل الأكاديمية.

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جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد (190) متدرب بعدد (640) ساعة تدريبية فى شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية عدد (79) متدرب والتى بدأت الدراسة بها فى شهر نوفمبر 2019.