شكرا لقرائتكم خبر عن عبير 30 سنة تقهر المستحيل وتتحدى الإعاقة وتتقدم للتنسيق للالتحاق بدار العلوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على كرسى متحرك، دخلت الطالبة عبير علام الحاصلة على الثانوية العامة إلى معمل التنسيق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، ضمن المرحلة الأولى للتنسيق والتى انطلقت اليوم السبت وتستمر حتى 26 أغسطس الجارى.

ومع دخول الطالبة عبير علام إلى مقر معمل الحاسب الآلى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، استقبلها الفنيون القائمون على العمل لمساعدتها وتسهيل إجراءات تسجيل الرغبات.

وكان لـ ”الخليج 365” لقاء مع الطالبة عبير علام على هامش تسجيل الرغبات، والتى كشفت أنها تتجاوز من العمر 29 سنة، وأنها حصلت على الشهادة الإعدادية منذ سنوات بعيدة، وانقطعت عن الدراسة بدون إرادتها، ونظرا لظروف شخصية وأسرية وصحية كانت أقوى منها.

وتضيف عبير: منحت فرصة أخرى لاستكمال التعليم والتحقت بالمرحلة الثانوية، وتمكنت من الحصول على 83.5 % وبالتالى أصبحت فى المرحلة الأولى للتنسيق، كنت أتمنى ادخل كلية الإعلام ولكن لعدم إتاحة الفرصة بشكل متكافئ لذوى الاحتياجات الخاصة فضلت الالتحاق بكلية دار العلوم ونفسى اشتعل فى الصحافة بعد التخرج والحصول على المؤهل العالى خاصة وأن لدى موهبة كتابة الشعر أيضا".

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توافد صباح اليوم السبت طلاب الثانوية العاملة 2019 -2020 على معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن المرحلة الأولى للتنسيق .

وشددت إدارة كلية الهندسة بجامعة القاهرة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث تم مراعاة المسافات الآمنة داخل المعامل إذ وضعت الكلية مسافة بين كل جهازين لتحقيق التباعد بين الطلاب .

يبدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020، فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى، والتى تستمر على مدار 5 أيام، حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.

كانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.