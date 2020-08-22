تعرف على تخفيضات اشتراكات المترو للجمهور العادى بكافة أنواعها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الركاب استخراج اشتراكات للاستفادة من التخفيضات الممنوحة على الاشتراكات، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن تخفيضات اشتراكات الجمهور بكافة أنواعها. 1- اشتراك شهري بإجمالي 60 رحلة وتخفيضاته كالتالى: تصل نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3%. يصل التخفيض للمرحلتين بعدد 16محطة إلى 45.2%. يصل التخفيض لثلاث مراحل بعدد 25 محطة إلى 55%. يصل التخفيض إلى 40% لأربع مراحل بعدد 39 محطة . 2- النوع الثاني من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك الربع سنوي بإجمالي 180 رحلة وتخفيضاته: يصل التخفيض لمرحلة بعدد 8 محطات إلى 44.4%. Advertisements يصل التخفيض للمرحلتين بعدد 16 محطة إلى 50%. يصل التخفيض لثلاث مراحل 25 محطة إلى 57.8%. يصل التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل بعدد 39 محطة. 3- النوع الثالث من اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوي وتخفيضاته كالتالى: تصل نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2%. يصل التخفيض لثلاث خطوط إلى 52.5%. ويذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الأول في حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، احمد عرابي ( مصلحي )، الشهداء ١، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة، ومكاتب الاشتراكات بالخط الثاني في كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء ٢، العتبة ٢، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب، وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة ٣ ، ساعات العمل يوميا ما عدا العطلات الرسمية ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

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