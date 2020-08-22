شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 2000 حالة إشغال للمقاهى والمطاعم والمحال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وأشار راشد، إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات امس على مستوي الأحياء والمراكز اسفرت عن رفع حوالي 2000 حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الاشغالات ومتابعه مدي التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى.

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ووجه محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حسم مع أي مخالفة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع 270 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة و96 حاله ببولاق الدكرور 231 بالهرم والمنطقة الأثرية 93 حالة بالعمرانية و117 بالطالبية و 60 بشمال الجيزة و245 بالدقي و140 حالة إشغال بالعجوزة و 94 بالوراق و36 بأوسيم و 89 بأكتوبر والحدائق و92 بكرداسة و17 بالعياط و 178 بابو النمرس و28 بالصف و 60 بالواحات البحرية و20 باطفيح و20 بالبدرشين و 23 بالحوامدية.