شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا صباح اليوم السبت، بتعيين المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط - القسم الأول بمحافظة دمياط.

وتعد المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة سنة 1997 بتقدير جيد جدًا، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1998 ، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات محافظة دمياط المختلفة، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ثم مكتب فني الإسماعيلية، ثم مكتب فني دمياط، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2019 ، واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط القسم الأول.

وبهذا القرار تكون المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، هي أول سيدة تشغل منصب مدير نيابة بمحافظة دمياط، وتاسع سيدة يصدر المستشار عصام المنشاوي منذ توليه رئاسة الهيئة، قرارًا بتعيينهن مديرًا للنيابة الإدارية في مختلف محافظات الجمهورية.

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يأتي ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية وتبني معيار الكفاءة لشغل المناصب القيادية بالنيابة الإدارية.