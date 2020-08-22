شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكشف تشغيل جميع أتوبيسات النقل العام بالغاز الطبيعي خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن الخطة الطموحة التي تستهدف تحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى والتي يبلغ عددها 3300 أتوبيس، للعمل بالغاز الطبيعي خلال عامين بدلا من 4 سنوات.

وقال محافظ القاهرة في لقاء على قناة اكسترا نيوز اليوم السبت: " نستهدف الوصول إلى 150 أتوبيس هيئة بنهاية العام الجاري، في إطار الخطة الشاملة التي تدعم جميع سيارات النقل العام ، منوها برصد الخطة الزمنية الخاصة بتحويل جميع أتوبيسات الهيئة التي تعمل بالسولار والبنزين للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، للحد من الانبعاثات الضارة وتماشيا مع الحفاظ على البيئة.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شهد احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل 20 أتوبيسا جديدا مكيفا يعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك أول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقى أسطول هيئة النقل العام.

Advertisements

وأشار المحافظ إلى أن هذه الأتوبيسات تعد الدفعة الثانية من إجمالى عقد توريد 150 أتوبيس قيمتها الإجمالية نحو 610 ملايين جنيه لصالح هيئة النقل العام، حيث تم توريد 65 أتوبيسا وسيتم توريد 65 أتوبيسا قبل نهاية العام الحالى.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الدفعة تأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعى فى تسيير المركبات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعى ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التى تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين داخل القاهرة فوق الأرض.