شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة يدشن موقع المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا بشأن تأسيس وإطلاق موقع المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع.

وقال البيان، إنه انطلاقا من دور نادي قضاة مصر التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمبادئ والأصول القانونية؛ بناء على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج؛ عمل مجلس الإدارة على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية .

وتابع أنه وبفضل جهود متواصلة ومستمرة على مدار أكثر من عامين تم إبرام بروتوكول رسمي مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية وكليات الحقوق بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية، وكذلك كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .

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وأضاف المتحدث باسم نادى القضاة، أنه نفاذا لهذا البروتوكول الهام تم تأسيس مجلة علمية قانونية محكمة إلكترونية باسم المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع ، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، كما تم إنشاء موقع إلكتروني حديث وتم إطلاقه علي محركات البحث في الانترنت في شهر يونيو 2020.

ويمكن الدخول على موقع اللجنة من خلال الرابط الآتي : https://ijdjl.journals.ekb.eg/

وأوضح أن المجلة المشار إليها تهدف إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي ووفقاً للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

لافتا أنه تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر ، وتضم هيئة تحرير المجلة نخبة من السادة القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والدولية ، ويترأس مجلس إدارة المجلة المستشار رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر