شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الدراسات العليا يكشف تفاصيل عملية "التنسيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية، من داخل معمل تنسيق بكلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية، تفاصيل فتح باب التسجيل لرغبات طلاب الثانوية العامة، موضحًا أنه نظرا لجائحة كورونا، تم الإعداد بشكل جيد، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن المعمل مفتوح أمام الطلاب من الساعة 8 صباحا ، مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق اليوم 22 أغسطس، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بان المعامل لا تقف حتى انتهاء آخر طالب من تسجيل رغباتهم، دون التقيد بميعاد غلق محدد.

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وأوضح " خاطر" ، أن المرحلة الأولى تنتهي في يوم 26 أغسطس، يوم الأربعاء، ولن يتم إغلاق المعمل في آخر يوم سوى عند التأكد من تسجيل آخر طالب لرغباته ، مضيفًا: " التسجيل بالمعامل حتى السبت وحتى تسجيل آخر".

وواصل: " "شعبة علمي علوم وفقا للتنسيق ، الطالب الحاصل على 400 درجة يمكنه التسجيل في المرحلة الأولى ، أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة فـ الحد الأدنى 387 درجة ، أما الحد الأدنى في الشعبة الأدبية ، 327 ونصف درجة.