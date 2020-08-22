شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة.. أكبر جامعة خاصة في الصعيد تمنح درجة البكالوريوس في 8 تخصصات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتواجد كوارد علمية كبيرة بين أعضاء هيئة التدريس، ونظم تعليم حديثة، دخلت جامعة النهضة مصاف الجامعات الكبرى، وأصبحت الجامعة الخاصة الأكبر في الصعيد.

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وتمنح جامعة النهضة درجة البكالوريوس المعتمدة في 8 تخصصات مختلفة، هي الطب، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وعلوم الحاسب، والهندسة، والإعلام، وإدارة الأعمال، مستخدمة أحدث التقنيات الحديثة في التدريس، والأساليب العالمية في التدريس بالكليات العلمية.

وتعد جامعة النهضة بداية للطريق في تحقيق الحلم بمؤهل دراسي، يؤهلك لسوق العمل، ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لجامعة النهضة، أو الاتصال على 19206.