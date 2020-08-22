شكرا لقرائتكم خبر عن «المترو» يطرح أنظمة اشتراكات جديدة للركاب:تخفيضات تبدأ بـ38.3% وتصل إلى 98.5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنظمة اشتراكات جديدة ومخفضة لركاب مترو الأنفاق وذلك عقب تحريك أسعار التذاكر الأخيرة.

وناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان صادر عنها، اليوم، مستخدمي المترو بصفة دورية ومستمرة بعمل الاشتراكات المخفضة والمدعمة والمتاحة لكافة فئات الركاب.

حيث أشار البيان إلى أن شركة المترو أتاحت ثلاثة أنواع من الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، الأول هو اشتراك شهري بإجمالي 60 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3% وتصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16 محطة إلى 45.2% كما تصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل لعدد 25 محطة إلى 55%، بينما يصل إلى 40% لأربع مراحل لعدد 39 محطة، والنوع الثاني من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك الربع سنوي بإجمالي 180 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة 8 محطات إلى 44.4% وتصل نسبة التخفيض للمرحلتين عدد 16 محطة إلى 50% كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل 25 محطة إلى 57.8% بينما يصل نسبة التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل عدد 39 محطة، والنوع الثالث من اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوي الذي تصل فيه نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2% ونسبة التخفيض لثلاث خطوط إلى 52.5%.

كما أشار البيان إلى أن اشتراكات الطلبة ربع السنوي تصل فيها نسبة التخفيض إلى 96.3٪ للمرحلة الواحدة لعدد 8 محطات وإلى 97.4% للمرحلتين لعدد 16 محطة وإلى 98.2% للثلاث مراحل عدد 25 محطة وإلى 97.7% لأربع مراحل لعدد 39 محطة، وأوضح البيان أن نسبة التخفيض في الاشتراكات ربع السنوي لذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98.8% لثلاث مراحل لعدد 25 محطة وإلى 98.5% لعدد أربع مراحل لعدد 39 محطة وأن قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50 قرشا، أما عن اشتراكات كبار السن أشار بيان الشركة أن نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لكبار السن تصل إلى 92.5% لعدد أربع مراحل لعدد 39 محطة.

وبخصوص اشتراكات مصابي وأسر الشهداء، أوضح البيان أن الاشتراكات الربع سنوي الخاصة بمصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها إلى 72.2% للمرحلة الأولى لعدد 8 محطات وإلى 75% للمرحلتين لعدد 16 محطة وإلى 78.9 ٪ للثلاثة مراحل لعدد25 محطة وإلى 72.2% لعدد 4 محطات لعدد 39 محطة، كما أشار البيان إلى وجود تخفيضات للسادة الصحفيين ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

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