شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية للفلاحين: حافظوا على المجاري المائية ولا تلقوا فيها مخلفاتكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية المشروع الرئاسي لتأهيل الترع بالقليوبية، بحضور المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري بالوزارة، والمهندس بلال عبدالقادر مدير عام الري بالقليوبية، وبوجود المهندس خالد توفيق، مفتش الري، ومدير أعمال العملية، وسمير عمر، نائب رئيس مدينة طوخ وإيهاب مهدي، رئيس الوحده المحليه بترسا.

" ريان " تطالب الفلاحين بالحفاظ على المجارى المائيه وعدم القاء المخلفات

" ريان " تطالب الفلاحين بالحفاظ على المجارى المائيه وعدم القاء المخلفات

" ريان " تطالب الفلاحين بالحفاظ على المجارى المائيه وعدم القاء المخلفات

جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقدت تأهيل ترعة السبيل بطوخ «تدبيش وخرسانه» الجاري العمل بها بطول 1 كيلو و720 مترًا بتكلفه 3.5 مليون جنيه، وسيجري الانتهاء منها في أول شهر ديسمبر 2020 «مدة توقيت العمليه 3 شهور»، فضلا عن أنه يوجد بمدينة بنها ٩٦ كيلو متر ترع سيتم تأهيلهم ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع وذلك بتكلفه إجمالية 400 مليون جنيه.

" ريان " تطالب الفلاحين بالحفاظ على المجارى المائيه وعدم القاء المخلفات

" ريان " تطالب الفلاحين بالحفاظ على المجارى المائيه وعدم القاء المخلفات

بالإضافة إلى أنه يوجد 6 ترع تم طرحهم وسيتم البدء فيهم خلال أيام وهم ترعة «البرشومية وكشمير اليمني والجنابية اليمني والجنابية اليسرى والنعامنة والزماخ».

جدير بالذكر أنه يوجد ١٦٥ كيلو متر ترع بالقليوبيه سيتم تأهيلهم ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع «تدبيش وخرسانة» كمرحلة أولى.

ووجه المزارعون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوداته ودعمه المستمر للفلاح المصري، وقاموا بشكر نائبة المحافظ على زيارتها ومتابعتها للمشروع وطالبتهم بضرورة الاهتمام والحفاظ على تلك الأعمال ونظافه الترعه وعدم إلقاء أي مخلفات.

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